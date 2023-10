Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont reçoit une belle récompense

Alexis Brunet

La Coupe du monde de rugby s'est finie en apothéose samedi soir, avec la victoire de l'Afrique du Sud en finale, face à la Nouvelle-Zélande. C'est pourtant le All Black, Ardie Savea qui a été élu meilleur joueur de l'année 2023. World Rugby a aussi dévoilé son équipe type, dans laquelle figurent cinq Français, dont le demi de mêlée, Antoine Dupont.

L'Afrique du Sud a réalisé le doublé. Les Springboks qui s'étaient déjà imposés en finale de la Coupe du monde en 2019 ont récidivé en venant à bout de la Nouvelle-Zélande, lors de la finale de l'édition 2023. Les Sud-Africains ont donc imité les All Blacks, car ces derniers avaient déjà réalisé un tel exploit, lors des éditions 2011 et 2015.

Ardie Savea est le meilleur joueur du monde

Bien que cela soit l'Afrique du Sud qui ait remporté la Coupe du monde, c'est un Néo-Zélandais qui a été élu meilleur joueur du monde en 2023. C'est Ardie Savea qui a été récompensé. Le troisième ligne était en concurrence avec Antoine Dupont (France), Eben Etzebeth (Afrique du Sud) et Bundee Aki (Irlande).

Cinq Français dans l'équipe type de l'année, dont Dupont

Le XV de France a beau s'être arrêté en quart de finale, certains joueurs de Fabien Galthié ont tout de même marqué l'année 2023. La World Rugby a dévoilé son équipe type pour cette année, et elle ne compte qu'un seul Sud-Africain dans ses rangs, alors que cinq Français y trouvent une place. On retrouve bien sûr Antoine Dupont au poste de demi de mêlée, Charles Ollivon à la troisième ligne, Cyril Baille en tant que pilier, Thomas Ramos à l'arrière, et Damian Penaud sur l'aile. Antoine Dupont avait lui déjà était élu meilleur joueur du monde, c'était lors de l'année 2021. Ils sont trois Français à avoir reçu cette récompense. Thierry Dusautoir en 2011, et l'actuel sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, en 2002.