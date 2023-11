XV de France : Antoine Dupont interpellé en direct, il doit snober les JO

Thibault Morlain

L'été prochain, les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront en France, à Paris. Une échéance qui suscite forcément l'intérêt des sportifs français pour y prendre part. Cela pourrait notamment être le cas d'Antoine Dupont, qui pourrait lâcher le XV de France afin de rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 pour ces JO. Mais voilà que cela ne fait pas l'unanimité. Notamment auprès de Vincent Moscato.

La Coupe du monde de rugby étant désormais terminée, Antoine Dupont a une décision à prendre. En effet, le demi de mêlée du XV de France doit se prononcer sur sa participation ou non aux prochains Jeux Olympiques. Alors que Dupont pourrait alors intégrer l'équipe de France de rugby à 7, si tel était le cas, il manquerait alors le prochain Tournoi des 6 Nations puisqu'il devrait participer à des tournois avec les septistes. Pour Fabien Galthié, ne pas avoir Antoine Dupont serait un coup dur, d'autant plus après l'échec au Mondial face à l'Afrique du Sud alors qu'il faut relancer la machine...

« Je pense qu'il faut repartir de l'avant avec le XV de France »

En direct au micro de RMC , Vincent Moscato a interpellé Antoine Dupont à propos de ces Jeux Olympiques. Et pour l'ancien joueur du XV de France, le demi de mêlée du Stade Toulousain doit renoncer à l'Olympiade pour se focaliser sur les Bleus de Fabien Galthié et le Tournoi des 6 Nations qui arrive : « Je comprends qu'à 27 ans, on veuille toujours aller à droite, à gauche, tout faire, parce qu'on est en pleine possession de ses moyens. On veut se réinventer et les Jeux olympiques font rêver, surtout en ayant été champion du monde. Là, on est sur un échec un peu traumatisant pour le rugby français. Je pense qu'il faut repartir de l'avant avec le XV de France. Le jeu à 7, c'est Christophe Reigt qui s'en occupe, et je sais que ça lui tient à coeur que tu (Antoine Dupont) ailles là-bas. Mais est-ce le bon choix ? Tu aurais été champion du monde, pas de problème ».

« La patrie rugbystique est en danger »