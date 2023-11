XV de France : Fabien Galthié va enfin sortir du silence

Axel Cornic

Depuis l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde 2023 face à l’Afrique du Sud (28-29), Fabien Galthié s’est emmuré dans un silence qui dérange certains. Mais l’attente devrait bientôt toucher à son terme, puisque son ancien adjoint Laurent Labit est persuadé que le sélectionneur tricolore va prendre la parole.

Annoncée comme favorite pour sa Coupe du monde, la France a échoué en quart de finale. Le contexte de cette rencontre ainsi que le fait d’avoir perdu face au futur vainqueur amoindrissent l’échec, mais la blessure reste ouverte. Certains membres du XV de France ont d’ailleurs clairement annoncé leur volonté de couper avec le rugby pendant quelques temps, histoire de pouvoir digérer ce revers.

Il quitte le XV de France et se lâche sur l’arbitrage ! https://t.co/YO3tfiDEbU pic.twitter.com/4X74HwnheW — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Galthié, un silence qui interroge

Mais si l’on ne se demande pas ce qu’est devenu Antoine Dupont ou encore Grégory Alldritt, de plus en plus de monde s’interroge sur le silence prolongé de Fabien Galthié. La dernière fois qu’il a parlé c’était lors de la conférence de presse d’après-match au soir du 15 octobre et depuis... plus rien.

« C’est le patron et il sortira pour s’expliquer dans la presse courant novembre »

Ancien adjoint au sein du staff du XV de France en charge de l’attaque, Laurent Labit est persuadé que Fabien Galthié prendre bientôt la parole. « Est-ce que je l’ai eu ? Oui. Il prend le temps de réfléchir, de digérer, d’analyser. C’est le patron et il sortira pour s’expliquer dans la presse courant novembre » a confié celui qui est devenu le nouveau Directeur du rugby du Stade Français.

« Maintenant, Fabien va repartir comme il a toujours su le faire »