Sans le XV de France, la Coupe du monde de Rugby a cartonné

Le parcours du XV de France s’est arrêté juste après la fin de la phase de poules, mais cela ne semble pas du tout avoir fait retomber le soufflé autour de cette Coupe du monde 2023. Après avoir enchainé les records avec les Bleus, elle a en effet continué à réaliser de très beaux scores même après leur élimination.

Si l’on s’arrête au 15 octobre, la Coupe du monde 2023 a réalisé des scores d’audience impressionnants. Le match d’ouverture entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande du 8 septembre a en effet réuni jusqu’à 15 millions de spectateurs et le malheureux quart de finale contre l’Afrique du Sud a même atteint des pics à 18,4 millions... avant que le parcours tricolore ne s’arrête.

« Les audiences ont été excellentes »

Plusieurs observateurs ont estimé que cette élimination prématurée du XV de France a fait beaucoup de mal à la Coupe du monde 2023, avec notamment des grosses pertes pour le diffuseur officiel, TF1 . Pourtant, François Trillo assure que les audiences ont continué à être plutôt bonnes, même après cette élimination. « Elles ont été excellentes, je pense notamment aux matchs sans la France, la finale mais aussi le quart Irlande-Nouvelle-Zélande qui a attiré 9,3 millions de téléspectateurs et la demi-finale Afrique du Sud-Angleterre qui a fait 8,7 millions » a expliqué le commentateur de la première chaîne de France, dans les colonnes du Midi Olympique .

« J’ai senti les gens de TF1 satisfaits, et pour ma part, j’étais impressionné »