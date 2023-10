Coupe du monde de rugby : L'heure de la consolation pour l'Angleterre ?

Arnaud De Kanel

Après avoir échoué aux portes de la finale la semaine dernière en s'inclinant respectivement face à la Nouvelle-Zélande (6-44) et à l'Afrique du Sud (15-16), l'Argentine et l'Angleterre se retrouvent ce vendredi soir pour se disputer la médaille de bronze. Médaille qui pourrait essuyer les larmes du XV de la Rose, battu sur le gong par les Boks samedi dernier.

Jour de petite finale en ce vendredi 27 octobre ! L'avant dernier match de cette Coupe du monde de rugby 2023 opposera l'Argentine à l'Angleterre pour le gain de la médaille de bronze, synonyme de troisième place dans ce tournoi.



Argentine - Angleterre au programme

Comme on se retrouve ! Le 9 septembre dernier, lors du deuxième jour de compétition, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontaient dans le cadre de la première journée du groupe D. Un peu moins de deux mois plus tard, les deux équipes se retrouvent cette fois-ci dans le cadre de la petite finale. Pourtant, on aurait pas prédit une telle affiche à ce stade de la compétition au vu du match entre les Pumas et le XV de la Rose en poule. Ce jour-là, les Anglais l'avaient emporté (27-10) grâce à un excellent George Ford. Après leur défaite de la semaine passée, les deux équipes veulent évidemment finir en beauté. « Je tiens à remercier tous les Argentins qui étaient présents, ils ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. Je sais que c’était difficile avec la distance et tous ces gens ont fait, malgré tout, l’effort de nous soutenir. Merci beaucoup à eux, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont suivis depuis l’Argentine. Il reste encore une semaine pour aller chercher une médaille mais pour l’instant, je suis triste, ça fait mal. Il faut qu’on se recentre sur nous, qu’on accepte cette douleur, mais il nous reste encore une semaine », confiait Julián Montoya après la défaite face aux All Blacks. « Après la déception du match du week-end dernier contre l'Afrique du Sud, il est important que ce vendredi nous jouions à nouveau avec la détermination et le dévouement qui ont failli permettre à l'équipe d'obtenir le résultat que nous souhaitions. La petite finale nous donne l'occasion de terminer le tournoi sur une note positive, de continuer à construire l'avenir et de donner à nos supporters une dernière chance de soutenir l'équipe ici à Paris. Les joueurs sont impatients de relever le défi face à une équipe d'Argentine qui sera très forte. Le soutien des nombreux supporters anglais, qu'ils soient chez eux ou qu'ils aient fait le déplacement en France pour voir jouer l'équipe, a été tout simplement fantastique. Nous sommes incroyablement reconnaissants de votre soutien et, au nom de toute l'équipe d'Angleterre, j'aimerais vous remercier une fois de plus », a déclaré le sélectionneur anglais Steve Borthwick lors de l'annonce de la composition de l'équipe cette semaine. « Comme les Argentins, nous voulons quitter la Coupe du monde sur une victoire. Donnez nous deux jours pour récupérer et nous serons prêts », promettait de son côté Alex Mitchell après le match perdu d'un rien contre les Springboks. Cette médaille de bronze ferait le plus grand bien à l'Angleterre qui s'est longtemps vue en finale avant de chuter sur le fil. Un maigre lot de consolation qui pourrait panser les plaies.

Le sifflet pour Nic Berry

L'élimination précoce de l'Australie profite à Nic Berry. L'arbitre australien peut donc arbitrer des matchs à enjeu et c'est donc lui qui a été désigné pour arbitrer cette petite finale. Il sera forcément scruté car les Anglais ont été pénalisés comme le XV de France avant eux par l'arbitrage de Ben O'Keeffe lors du précédent match. « Ben O'Keeffe va être au centre des discussions puisqu'il a fait gagner le match aux Springboks », accusait notamment Lawrence Dallaglio. En espérant que l'arbitrage se montre au niveau ce vendredi soir. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 sur la pelouse du Stade de France. La rencontre sera diffusée sur TF1 .

Neuf changements pour l'Angleterre, trois pour l'Argentine

Malgré la lourde défaite face aux All Blacks, Michael Cheika a décidé de faire confiance à 12 de ses 15 hommes. Pedro Rubiolo remplace Tomas Lavanini en deuxième ligne, Tomas Cubelli remplace Gonzalo Bertranou tandis que Jéronimo de la Fuente ravit la place de titulaire au centre à Santiago Chocobares.



La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. de la Fuente, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Cubelli ; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez ; 5. Rubiolo, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Bruni, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.



Steve Borthwick a préféré faire confiance à la jeunesse. Pas moins de neuf changements ont été opérés par le sélectionneur anglais. Les tauliers comme Owen Farrell et Maro Itoje sont biens là.



La composition de l'Angleterre : 15. Smith; 14. Steward, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Arundell; 10. Farrell (cap.), 9. Youngs; 7. Underhill, 8. Earl, 6. Curry; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Stuart, 2. Dan, 1. Genge.



Les remplaçants anglais : 16. George, 17. Rood, 18. Cole, 19. Ribbans, 20. Ludlam, 21. Care, 22. Ford, 23. Lawrence.