Afrique du Sud - All Blacks : Un coup historique en Coupe du Monde de rugby ?

L'affiche de la finale de la Coupe du monde est connue, et l'Afrique du Sud, après avoir battu in extremis l'Angleterre samedi soir (16-15), affrontera la Nouvelle-Zélande le 28 octobre prochain. Une affiche déjà historique et qui promet de faire des étincelles. Historique, car les All Blacks peuvent de nouveau être l'équipe la plus titrée de l'histoire avec quatre succès mais aussi parce que les Springboks peuvent devenir la nation la plus titrée également en imitant la Nouvelle-Zélande, seule équipe à avoir remporté deux finales de suite.

La Nouvelle-Zélande n'a fait qu'une bouchée de l'Argentine pour rejoindre la finale de la Coupe du monde (44-6). L'Afrique du Sud a en revanche eu plus de mal à accéder à cette dernière étape, puisque les Springboks ont été menés tout le match par l'Angleterre, sauf lors des deux dernières minutes (16-15). Désormais, place à la finale, qui sera historique.

L'Afrique du Sud, quatrième équipe à disputer deux finales consécutives

Cette dixième édition de la Coupe du monde de rugby va offrir une affiche finale historique. D'une part, car si la Nouvelle-Zélande remporte la Coupe du monde, elle sera la nation la plus titrée avec quatre victoires et d'autre part, car l'Afrique du Sud est devenue la quatrième équipe de l'histoire à disputer deux finales de Coupe du monde consécutives. Avant eux, l'Australie (1999 et 2003), l'Angleterre (2003 et 2007) et la Nouvelle-Zélande (2011 et 2015) avaient réussi pareil exploit.

Les All Blacks, seuls doubles vainqueurs

En 2011 et 2015, la Nouvelle-Zélande réussit l'exploit de disputer deux finales consécutives. Mais surtout c'est à ce jour la seule nation à avoir réussi à remporter deux Coupe du monde de suite. Face à la France (8-7), puis face à l'Australie (34-17), les All Blacks ont affiché leur supériorité sur le rugby mondial et le capitaine de l'époque, Richie McCaw reste toujours à ce jour l'unique joueur à avoir soulevé deux fois le trophée Webb Ellis.