Coupe du monde de Rugby : L’arbitrage fait polémique, il désigne le coupable

Lors de cette Coupe du monde 2023, il y a eu énormément de débats autour de l’arbitrage, ce qui à cette ampleur est assez nouveau dans le monde du rugby. Pour Mathieu Raynal c’est la faute de quelques nouveau outils introduit à l’occasion de la compétition, comme le fameux “bunker”.

Au rugby, les règles sont en constante évolution et les instances cherchent toujours à perfectionner chaque facette de ce jeu. Pour la Coupe du monde 2023 a été introduit le “ bunker ”, un système permettant de gagner du temps sur certaines décisions litigieuses. Ou en tout cas c’est ce que l’on pensait...

« Il serait intéressant de savoir combien de temps de jeu le bunker a fait gagner sur cette Coupe du monde »

Dans un long entretien accordé à Midi Olympique , Mathieu Raynal s’est montré assez critiqué au sujet de ce “ bunker ”. « Il serait intéressant de savoir combien de temps de jeu le bunker a fait gagner sur cette Coupe du monde par rapport à des appels vidéos classiques » a confié l’unique arbitre français de cette Coupe du monde. « Je dois reconnaître qu'avant on prenait des décisions sur le terrain, on discutait en équipe de 4 et les téléspectateurs pouvaient suivre ce cheminement. Ils n'étaient pas forcément d'accord avec la décision finale mais comprenaient pourquoi elle était prise parce qu'elle était justifiée avec l'appui des images ».

