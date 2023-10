Coupe du monde de Rugby : Un moment historique est annoncé

La rédaction

Double vainqueur de la Coupe du monde en 2011 et 2015, Dan Carter a porté son regard sur la finale à venir de ce samedi, qui opposer sa Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud, championne en titre. Un énorme choc entre deux équipes qui ne se connaissent que trop bien et qui pourrait bien entrer dans l’histoire.

Quoi qu’il arrive ce samedi au Stade de France, un nouveau record sera signé. Car la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud sont les seules nations à posséder trois titres de Champion du monde et le vainqueur va donc être le premier à atteindre la barre des quatre.

Coupe du monde de Rugby : L’Afrique du Sud est «triste» pour le XV de France https://t.co/Dxjv48EciL pic.twitter.com/zDoWIrwmbi — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« Ce sera un match très physique, brutal, qui peut basculer d’un côté ou de l’autre »

Des finales, Dan Carter en a vécues deux et pour Le Parisien il a analysé celle de cette édition 2023. « Ce sera très serré. Ça va se jouer jusque dans les dernières minutes. Parce que les deux équipes sont proches, qu’elles se connaissent très bien. Les Sud-Africains savent à quoi s’attendre des All Blacks, et inversement… Ce sera un match très physique, brutal, qui peut basculer d’un côté ou de l’autre » a expliqué l’ancien ouvreur des All Blacks, qui en France a porté les couleurs de Perpignan et du Racing 92.

« Cette année, c’est un match partout, c’est une lutte acharnée »