Insultes, racisme… Les scandales de la Coupe du monde de Rugby !

La Coupe du monde de Rugby était censée être une grande fête et rassembler des millions de fans. Cette dernière a offert du beau spectacle, mais elle a aussi suscité de nombreuses polémiques et scandales. Certains joueurs et arbitres ont été menacés, mais il y a aussi eu des suspicions de racisme, ce qui a un petit peu gâché cet évènement planétaire.

Samedi soir, la Coupe du monde de Rugby se finira en apothéose, avec la finale qui opposera la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud. Un duel au sommet entre deux des nations les plus fortes au monde, qui on l'espère se passera sans accroc. Car cela n'a pas été le cas de toute la compétition, où de nombreux scandales et polémiques sont venus un peu ternir la fête.

Des menaces de morts envers Cobus Reinach et Ben O'Keeffe

En quart de finale, l'Afrique du Sud a malheureusement battu le XV de France, et elle a mis fin au rêve de sacre pour les coéquipiers d'Antoine Dupont. Peu après le match, Cobus Reinach, le demi de mêlée sud-africain avait été menacé de mort sur ses réseaux sociaux par un individu. Le joueur avait alors déclaré : « C’était une personne stupide qui a fait quelque chose de stupide sous le coup de l’émotion. Laissons tomber. » Mais il n'est pas le seul à avoir été menacé, et là encore par des Français. C'est le cas de l'arbitre Ben O'Keeffe, responsable selon certains de la défaite des Bleus face à l'Afrique du Sud, à cause de son arbitrage jugé à l'avantage des Springboks.

Le racisme s'invite aussi à la Coupe du monde de Rugby