Coupe du monde de Rugby : L’Afrique du Sud est «triste» pour le XV de France

Grande favorite de sa Coupe du monde, la France s’est finalement arrêtée au stade des quarts de finale, battues d’un point par l’Afrique du Sud (28-29). Daan Human, entraineur de la mêlée sud-africaine qui a passé huit saisons au Stade Toulousain, n’était pas forcément très heureux en dépit de la victoire des siens.

Les rêves du rugby français se sont brisés un 15 octobre, après un quart de finale plus que serré face à l’Afrique du Sud. L’arbitrage de Ben O’Keeffe a souvent été pointé du doigt après cet échec, mais le résultat est indéniable et le rugby français va désormais devoir patienter encore quatre ans avant de pouvoir espérer lever pour la première fois de son histoire le trophée Webb Ellis.

« Après le quart de finale, au fond de moi, j’étais très triste pour la France »

Il y avait toutefois un homme dans le camp sud-africain qui n’était pas totalement heureux ce soir-là. « Après le quart de finale, au fond de moi, j’étais très triste pour la France et pour mon ami William (Servat, coach de la conquête du XV de France) » a expliqué dans les colonnes du Midi Olympique Daan Human, qui a joué aux côtés de William Servat au Stade Toulousain. « J’étais soulagé par la qualification, mais cette victoire m’a laissé un goût bizarre ».

« Si le bon Dieu veut, on reviendra ici »