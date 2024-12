Signature officielle, la clause surprise qui va faire jubiler le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, le PSG a longtemps été dans le coup pour recruter Tomás Araújo. Une piste qui serait toujours active, mais le défenseur portugais vient de prolonger à Benfica jusqu'en 2029. Une signature qui met fin à cette piste pour le PSG ? Peut-être pas car sa clause libératoire n'a pas été augmentée, ce qui laisse la porte ouvert à son transfert.

Dans les prochaines semaines, l'un des objectifs du PSG sera de renforcer son arrière-garde. En effet, le club de la capitale aura pour ambition de recruter un défenseur centrale puisque Milan Skriniar est plus que jamais sur le départ, Naples étant récemment venu aux renseignements, comme révélé par le10sport.com. Dans cette optique, l'une des pistes les plus régulièrement citée menait à Tomás Araújo.

Tomás Araújo prolonge à Benfica

Cependant, le défenseur portugais vient de prolonger son contrat avec Benfica, comme le club lisboète l'a officialisé par le biais d'un communiqué lundi soir : « Le Sport Lisboa e Benfica et le défenseur central de 22 ans, Tomás Araújo, – lié au Club jusqu’en 2028 – ont convenu de renouveler son contrat pour une autre saison. Le nouveau contrat est valable jusqu’en 2029. » Une mauvaise nouvelle pour le PSG ? Pas vraiment.

Une clause libératoire qui étonne

Et pour cause, ces dernières semaines, les médias portugais évoquaient la possibilité que la clause libératoire de Tomás Araújo passe de 80 à 100M€. Mais d'après A Bola et Record, rien n'a finalement changé. Autrement dit, le défenseur portugais peut toujours partir pour 80M€, ce qui semble confirmer un transfert l'été prochain. Le PSG pourrait ainsi revenir à la charge, mais il faudra faire face à la concurrence de nombreux clubs de Premier League.