Rugby : Coup de gueule d’Antoine Dupont, «ils veulent le crever !»

Axel Cornic

Après le succès de son équipe sur Exeter en Champions Cup (21-64), Antoine Dupont a souhaité faire passer un message au corp arbitral. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a été plusieurs fois ciblé par des plaquages à retardement et il estime qu’il faudrait être plus attentif sur ces situations de jeu.

Y aurait-il un plan anti-Dupont mis en place par les équipes européennes ? Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, Antoine Dupont a fait l’objet d’un traitement particulier de la part des joueurs d’Exeter, avec des nombreux plaquages à retardement assez limite. Cela ne l’a pas empêché de marquer un essai, même s’il semblait touché à la main après la rencontre.

« C’est dangereux et contre l’esprit du jeu de plaquer un joueur à retardement »

En zone mixte, la star française a poussé un coup de gueule assez remarqué à l’attention des arbitres. « Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas été plus sanctionné. Ça ne peut être que dangereux et contre l’esprit du jeu de plaquer un joueur à retardement. Ça m’est arrivé quatre ou cinq fois sur la première mi-temps » a déclaré Antoine Dupont. « Après, je prends des risques, je sais que j’ai un jeu où je porte le ballon mais une fois que j’ai fait la passe, on n’a pas le droit de me renvoyer ou de me garder au sol. Ce sont des stratégies que peuvent appliquer les équipes mais elles sont interdites. J’espère que ce sera plus sanctionné à l’avenir ».

« Il a raison de le signaler, ce n’est pas normal »

Pour Vincent Moscato, le capitaine du Stade Toulousain a eu raison de s’exprimer publiquement sur ce sujet. « Il a raison, j’ai l’impression que c’était quand même un attentat. Ils veulent le crever ! » a expliqué l’ancien talonneur, sur RMC Sport. « C’est très désagréable quand on te retarde, quand on te retient pour t’empêcher d’être sur l’action d’après. C’est très gênant, surtout pour un demi de mêlée, qui doit assurer le lien dans le jeu. Au bout d’un moment ça doit le gonfler. Il est très sobre dans ce qu’il dit, parce qu’il aurait pu s’énerver. Il a raison de le signaler, ce n’est pas normal. Il faut que les arbitres en prennent conscience et qu’ils sifflent pénalité. S’ils commencent à balancer des cartons, les joueurs vont s’en méfier ».