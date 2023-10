Coupe du monde : L’Afrique du Sud lance le choc face aux All Blacks !

Jean de Teyssière

Ce samedi aura lieu la finale de la Coupe du monde de rugby, opposant la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud. Cette finale, qui sera historique dans un sens ou dans un autre est en train de se lancer tranquillement, via les conférences de presse. Mercredi, ce sont les Springboks qui sont passés devant la presse et qui ont évoqué la rivalité entre leurs deux pays.

Alors que la Nouvelle-Zélande a facilement disposé de faibles Argentins en demi-finale (44-6), l'Afrique du Sud s'est longtemps cassé les dents sur des Anglais très défensifs (16-15). Pour preuve, l'Afrique du Sud n'a mené au score que lors des deux dernières minutes de cette demi-finale. Face aux All Blacks, ce sera une autre paire de manches.

«On ne peut jamais enterrer les All Blacks»

L'homme aux 91 sélections avec l'Afrique du Sud, Willie Le Roux, était en conférence de presse mercredi avant le choc historique tant attendu entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. L'arrière sud-africain, qui va disputer sa deuxième finale de Coupe du monde de suite est évidemment revenu sur l'énorme rivalité entre les deux nations, dans des propos rapportés par Ouest France : « La rivalité remonte à loin. Je me souviens de mon père et de ma mère qui criaient dans la maison sans que je ne comprenne vraiment ce qui se passait. Les matchs intenses contre le XV de France et l'Angleterre ? Quand vous quittez le terrain, que vous allez au lit le soir et que vous vous réveillez le lendemain, vous passez à autre chose, les compteurs sont remis à zéro. Mais attention, on ne peut jamais enterrer les All Blacks. »

«Un honneur de jouer contre les All Blacks»