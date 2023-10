Coupe du monde de Rugby : Les All Blacks bien partis pour venger le XV de France ?

Hugo Chirossel

Après avoir battu le XV de France en quart de finale, puis l’Angleterre samedi dernier en demi-finale, l’Afrique du Sud a validé son ticket pour la finale de la Coupe du monde. Les Springboks retrouveront la Nouvelle-Zélande le 28 octobre prochain en finale. Les deux nations se sont affrontées à cinq reprises lors d’un Mondial et pour le moment, ce sont les All Blacks qui mènent.

Comme contre le XV de France en quart de finale, l’Afrique du Sud s’est qualifiée in extremis pour la finale de la Coupe du monde. Après avoir éliminé les Bleus d’un petit point (28-29), les Springboks ont récidivé face à l’Angleterre en prenant l’avantage dans les dernières minutes (16-15). Ils retrouveront leurs rivaux néo-zélandais en finale, larges vainqueurs de l’Argentine (44-6). Ce sera alors la sixième fois que l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande s’affrontent lors d’un Mondial.

Le sacre de 1995 pour l'Afrique du Sud

La première opposition entre les deux nations remonte à la controversée Coupe du monde 1995. L’Afrique du Sud avait obtenu son premier sacre en Coupe du monde à domicile (15-12), au Ellis Park Stadium de Johannesburg. Après le scandale concernant l’arbitrage face au XV de France en demi-finale, on apprendra par la suite que les All Blacks avaient été victimes d’une intoxication alimentaire avant cette finale. Les deux équipes s’étaient retrouvées quatre ans plus tard, mais cette fois-ci lors de la petite finale. Encore sous le choc de sa défaite face aux Bleus en demi-finale, la Nouvelle-Zélande avait de nouveau cédé contre l’Afrique du Sud (22-18).

Les All Blacks systématiquement vainqueurs depuis 2003