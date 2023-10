XV de France : «Un match volé», il balance sur l’Afrique du Sud

Hugo Chirossel

Ce dimanche soir, le XV de France est opposé à l’Afrique du Sud, en quarts de finale de la Coupe du monde. C’est la deuxième fois que les deux équipes s’affrontent dans un Mondial, après la demi-finale de 1995. Pierre Berbizier, sélectionneur à l’époque, est revenu sur ce match, marqué par plusieurs erreurs d’arbitrage et des essais refusés aux Bleus.

Si le XV de France et l’Afrique du Sud se sont affrontés à plusieurs reprises, cela n’a pas souvent été le cas en Coupe du monde. Ce dimanche, c’est la deuxième fois de leur histoire que les deux nations sont opposées lors d’un Mondial. La première rencontre avait eu lieu en demi-finales en 1995, année où les Springboks avaient été sacrés champion du monde.

Dupont : Il annonce une grande nouvelle pour le XV de France https://t.co/ZGFwZZjSFp pic.twitter.com/mvkFVRlIDS — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Je préfère dire de match volé»

Une défaite face à l’Afrique du Sud qui n’a toujours pas été digérée par le XV de France, à l’image d’Abdelatif Benazzi. Sur les antennes de RMC , Pierre Berbizier est lui aussi revenu sur cette fameuse rencontre : « Vous avez parlé de match perdu, je préfère dire de match volé. Maintenant, tout le monde sait ce qu’il s’est passé. La dimension politique se devait de l’emporter sur la dimension sportive avec tout ce que cela comportait dans la préparation, dans le match lui-même, dans l’après. Sur le moment ça a été évidemment très difficile à vivre », a déclaré l’ancien sélectionneur du XV de France.

«J’aimerais que ça ne soit pas l’élément principal de cette rencontre»