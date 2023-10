Coupe du Monde de rugby : Son rêve se brise, la star de l'Irlande balance tout

Arnaud De Kanel

Battue par les All Blacks samedi soir (28-24), l'Irlande ne remportera pas la Coupe du monde cette année, son ouvreur star Jonathan Sexton non plus. A 38 ans, il disputait sa dernière compétition, mais il n'avait pas prévu qu'elle s'arrête aussi prématurément. Le rêve est donc terminé pour Sexton, très touché après cette déconvenue.

Jonathan Sexton ne sera jamais champion du monde. Suite à la défaite de l'Irlande face aux All Blacks (28-24), l'ouvreur irlandais raccroche les crampons comme il l'avait prévu. La déception est immense pour la star irlandaise, qui regrette d'avoir échoué.

«Nous n'aurions pas pu faire plus»

Le visage marqué, Jonathan Sexton a admis que l'Irlande avait tout fait pour tenter de briser la malédiction, en vain. « Je suis très fier des garçons. Nous n'aurions pas pu faire plus, vraiment. A la fin, ça s'est joué à rien. Ils nous ont fait quelques coups en douce. Nous avons dû nous arracher pour marquer nos points, c'est ce que font les champions. Ils sont une grande équipe, nous savions que ce serait un énorme défi. Nous avons manqué de justesse. Ces six dernières semaines ont été comme dans un rêve avec ce groupe, ces supporters », a déclaré l'ouvreur au micro de Sky Sports . Sexton passe donc le flambeau à la nouvelle génération, lui qui regrette de ne pas avoir récompensé les supporters irlandais, venus en masse dans l'hexagone depuis le début du tournoi.

«Déçu que nous n'ayons pas pu aller au bout pour eux»