Coupe du monde de Rugby : Un record historique est tombé

Même si le parcours du XV de France s’est arrêté plus tôt que prévu, cette Coupe du monde 2023 est un véritable succès. C’est notamment le cas pour TF, diffuseur officiel de la compétition, qui a enchainé les records au cours de la compétition, qui a débuté le 8 septembre dernier et va se terminer ce samedi 28 octobre.

On espérait tous pouvoir assister au sacre du XV de France ce samedi, sur la pelouse du Stade de France. Mais les hommes de Fabien Galthié sont sortis prématurément, éliminé d’un tout petit point en quart de finale par l’Afrique du Sud (28-29). Un véritable coup dur pour tout le rugby tricolore, qui n’a toutefois pas fait retomber l’intérêt suscité par cette Coupe du monde 2023.

XV de France : L’invraisemblable aveu du staff de Fabien Galthié https://t.co/qGg1hPTcxj pic.twitter.com/DxxtntdlNF — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

TF1 parle d’audiences « historiques »

Car avant la finale de ce samedi soir, TF1 peut déjà se frotter les mains ! La première chaîne française a en effet empoché un bénéfice net de 37,7M€, comme le fait remarquer Le Figaro , évoquant des audiences « historiques » en cette Coupe du monde. Parmi les plus gros scores de la compétition on peut trouver logiquement deux rencontres du XV de France avec le match d’ouverture contre les All Blacks (15,41 millions de téléspectateurs), ainsi que le quart de finale contre l’Afrique du Sud (16,5 millions).

La finale de 2011 garde le record