XV de France : Galthié va briser le silence, la date est annoncée

Silencieux depuis la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud le 15 octobre dernier, Fabien Galthié devrait prendre la parole ce mardi. Selon plusieurs sources, le technicien va briser le silence dans les installations du Paris Université Club (PUC), après un entraînement de l'école de rugby dirigé par ses soins.

La dernière Coupe du monde a été une réussite. Le public a été au rendez-vous, tout comme le spectacle. Seul point noir au tableau, l'élimination du XV de France dès les quarts de finale. Considérés comme l'un des grands favoris de la compétition, les Bleus se sont inclinés, sur le fil, face à l'Afrique du Sud (28-29), les futurs champions du monde. « La première des choses, c'est que je pense à nos supporters, à nos familles, aux gens qui nous accompagnent... tous les gens autour de nous, au staff, aux joueurs, au groupe France qui doit être courageux. (...) On peut être fiers. On est tristes ce soir. Bravo aux Sud-Africains, on espère qu'ils vont continuer leur route. On a le droit de perdre un match comme aujourd'hui. On a tout mis en œuvre pour optimiser notre potentiel » avait déclaré Fabien Galthié en conférence de presse. Ensuite ? Rien ou presque.

Son entourage avait teasé son retour

Depuis ce 15 octobre, Fabien Galthié est resté muet. Les seules nouvelles que l'on a reçues du technicien sont apparues dans la presse people. Le sélectionneur du XV de France profitait de quelques jours de vacances avec ses proches. Mais la pression médiatique va le pousser à prendre la parole. « Il prend le temps de réfléchir, de digérer, d’analyser. C’est le patron et il sortira pour s’expliquer dans la presse courant novembre » avait prévenu Laurent Labit, ancien coach de l'attaque des Bleus.

Galthié va prendre la parole ce mercredi