XV de France : Galthié répond aux critiques après la désillusion !

Près d'un mois après l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud et toute la frustration engrangée par ce résultat, Fabien Galthié a évoqué les critiques à son sujet. Et l'entraîneur des Bleus répond cash.

Longtemps considéré comme le grand favori de cette Coupe du Monde 2023 qui se déroulait sur ses terres, le XV de France s'est finalement incliné dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud (28-29, le 15 octobre dernier), futur vainqueur de la compétition. Une véritable désillusion pour les Bleus , et les critiques n'ont pas manqué de fuser au sujet de Fabien Galthié après cette élimination, certain estimant notamment que l'entraîneur du XV de France n'avait pas réussi à aller au bout malgré l'excellente équipe dont il disposait.

« Je me sens tout aussi responsable des 80 % de victoires en quatre ans »

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce jeudi, Galthié répond sans détour aux critiques dont il fait l'objet : « Quand j'entends "aucun sélectionneur n'a jamais eu autant de moyens que Galthié et finalement il ne fait pas mieux que les deux derniers" ? On peut tout dire. Je me sens responsable de la défaite, de l'objectif non atteint. Mais je me sens tout aussi responsable des 80 % de victoires en quatre ans, je me sens responsable d'avoir rempli les stades », confie l'entraîneur du XV de France.

« On marche ensemble »