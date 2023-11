XV de France : Galthié annonce déjà du lourd pour la prochaine Coupe du monde !

Jean de Teyssière

Après l'immense déception de l'élimination en quart de finale, place désormais à la reconstruction. Fabien Galthié croit toujours en lui et en ses hommes pour le prochain Mondial. La Coupe du monde 2027 se déroulera en Australie et Fabien Galthié annonce du lourd puisqu'il estime que son équipe sera meilleure que celle de 2023.

La Coupe du monde 2023 est terminée et Fabien Galthié se tourne déjà vers le Mondial 2027 en Australie. Si de nombreux joueurs ont déjà laissé planer le doute sur une potentielle participation à la future Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus semble compter sur tout le monde.

Galthié veut garder une bonne relation avec le Top 14

Pour que Fabien Galthié puisse construire un XV de France, il devra compter sur le soutien et la solidarité des clubs du Top 14 : « Quand l'équipe marche bien, c'est d'abord, pour tous les clubs du rugby français, des ressources supplémentaires. L'équipe de France est un centre de ressources, pas de coût. Quand l'équipe de France tourne bien, ce sont des stades pleins en championnat. On marche ensemble. Je veux croire qu'on va continuer à marcher ensemble. Ça s'appelle la solidarité. »

«Je pense que l'équipe sera plus forte que celle qui a perdu d'un point contre les Springboks»