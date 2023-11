XV de France : «Un deuil», Galthié sort enfin du silence

Jean de Teyssière

Trois semaines après l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29), la prise de parole de Fabien Galthié était attendue. C'est désormais chose faite, puisque le sélectionneur français a donné une conférence de presse pour débriefer de cette compétition qui s'est vite, trop vite terminée pour le XV de France. Pour lui, cette élimination était semblable à un deuil.

Sa prise de parole était attendue. Elle a finalement eu lieu ce mercredi. Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France s'est expliqué sur la Coupe du monde de son équipe, qui s'est tristement finie en quart de finale, face au futur vainqueur de la compétition, l'Afrique du Sud.

«Ça a été une énorme déception»

Au cours de la conférence de presse de Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France a donné son point de vue sur cette élimination : « Je vais essayer d'être le plus efficace possible. Il y a eu une conférence d'après-match, on est venu donner notre analyse à chaud avec Antoine Dupont. Quand tu te fais sortir en quart de finale, tu laisses la compétition se dérouler. Après les joueurs sont partis dans leur club. Je pense qu'il faut laisser un temps au Top 14 de reprendre. Il faut laisser du temps à plusieurs choses. Laisser la place à ceux qui ont gagné et pour nous, il y a d'abord le temps du deuil. Ça a été une énorme déception. Quatre ans de travail acharné, de travail réussi, qu'on le veuille ou non. Quatre ans de progression cohérente. Le seul objectif était d'être champion du monde. La déception aurait été la même si nous avions perdu d'un point en demi-finale ou en finale. Mais nous voulions vivre une semaine de plus ensemble. La différence est énorme. On voulait vivre ces moments-là. »

«Il y a donc un deuil»