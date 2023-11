XV de France : Grosses tensions au sein du staff de Galthié ?

Axel Cornic

Après la désillusion de l’élimination, les langues commencent à se délier et les critiques se multiplient concernant les choix de Fabien Galthié au cours de cette Coupe du monde 2023. Et les désaccords ne semblent pas seulement être extérieurs, puisque même au sein du staff tricolore on ne semblait pas du tout penser les mêmes choses.

Le temps des regrets est terminé, place à celui de la réflexion. Cité régulièrement parmi les favoris de cette Coupe du monde 2023, le XV de France n’a finalement pas dépassé le stade des quarts de finale, avec une défaite sur le fil face au futur champion sud-africain (28-29). Un échec retentissant, qui va pousser Fabien Galthié à trouver d’autres leviers pour ce nouveau cycle de quatre ans qui l’emmènera jusqu’en Australie, en 2027.

XV de France : Coup de froid pour l’avenir d’un phénomène https://t.co/lwAARNf4My pic.twitter.com/ndGICN1pjk — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

« De ce que l’on sait, les membres du staff se sont empoignés verbalement, de façon assez musclée »

Mais il faudra également apprendre de ses erreurs ! Invité de Sud Radio ce samedi, Richard Escot nous apprend qu’en effet ce n’était pas toujours au beau fixe au sein du staff de Galthié, durant cette Coupe du monde. « De ce que l’on sait, les membres du staff se sont empoignés verbalement, de façon assez musclée, parce qu’ils n’étaient pas d’accord » a confié le spécialiste rugby de L’Equipe . « Ils sont restés sur ce désaccord, ça a beaucoup discuté et pour ce que l’on sait, ils n’étaient pas d’accord sur le banc, voire même sur la composition ».

« J’ai été un peu déçu que les joueurs d’expérience de cette équipe de France n’étaient peut-être pas au rendez-vous »