Un joueur du XV de France veut tourner la page après le Mondial

Jean de Teyssière

La Coupe du monde de rugby s'est terminée par le sacre de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande. Avant de soulever pour la quatrième fois de leur histoire le trophée Webb Ellis, les Springboks ont dû éliminer le XV de France. La fin d'aventure a été brutale pour l'ensemble de l'effectif des Bleus et Maxime Lucu veut vite tourner cette page.

Place désormais au Top 14 pour les joueurs du XV de France. La transition entre les deux compétitions risque d'être compliquée mais certains l'attendaient avec impatience, cela leur permettant d'oublier l'immense déception de cette élimination précoce en quart de finale face à l'Afrique du Sud (28-29).

«Finir sur un quart de finale, comme ça, c’est traumatisant»

Le Top 14 a repris ses droits après la Coupe du monde. Le demi de mêlée de l'UBB, Maxime Lucu s'est présenté en conférence de presse ce vendredi et s'est exprimé sur cette fin amère en Coupe du monde : « Finir sur un quart de finale, comme ça, c’est traumatisant. Mais on a vécu une aventure comme on pouvait le prédire, si ce n’est en mieux, c’était top. C’était un rêve de gosse. D’y arriver était une première étape, d’y participer et jouer en étant plutôt cohérent, c’était la deuxième chose. Je me suis lancé à fond dans la bataille, profitant de chaque instant, de chaque temps sur le terrain et surtout de chaque moment avec les supporters qui sont des moments assez uniques, rares dans une carrière: il fallait en profiter. »

«Je suis impatient de reprendre»