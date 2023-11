XV de France : Antoine Dupont reçoit le feu vert pour sa prochaine équipe

Axel Cornic

Les débats font rage autour de la possible participation d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront du 26 juillet à 11 août prochains. René Bouscatel, président de la Ligue nationale de rugby ainsi qu’ancien président emblématique du Stade Toulousain, semble pour sa part favorable à la présence du capitaine du XV de France.

Dans un monde parfait, Antoine Dupont serait en train de profiter d’un repos bien mérité après avoir remporté la première Coupe du monde de l’histoire du rugby tricolore, qui plus est en France. Mais la triste réalité nous rappelle très vite que les Bleus ont été éliminés dès les quarts de finale et désormais, le doute entoure l’avenir de leur capitaine.

Tout le monde n’est pas d’accord

Car s’il est actuellement en vacances, Dupont réfléchis encore à la suite de sa saison avec cette volonté assumée de disputer les Jeux olympique 2024, qui se tiendront à Paris. Pour ce faire, il devra toutefois faire une croix sur le Tournoi des 6 Nations 2024 et une bonne partie de la saison avec le Stade Toulousain, afin de participer au moins à deux étapes des HSBC World Rugby Sevens Series. Un choix que de nombreux observateurs ne comprennent pas, surtout que Dupont devra s’adapter au jeu à 7, assez différent de celui à XV.

« Il faut le laisser faire »