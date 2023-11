Coupe du monde de rugby : Fabien Galthié explique pourquoi le XV de France a perdu

Jean de Teyssière

La prise de parole de Fabien Galthié après l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud était attendue et elle a eu lieu ce mercredi. Durant un peu moins d'une heure, le sélectionneur est revenu longuement sur cette immense déception et explique que cette défaite pourrait être liée à un coaching tardif.

Comment le XV de France a-t-il pu perdre ce quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud ? C'est ce que Fabien Galthié a tenté de livrer son explication en conférence de presse ce mercredi, sans vraiment comprendre lui aussi comment l'Afrique du Sud a réussi à faire la différence d'un seul point...

«Tactiquement, on ne s'est pas trop trompés sur le plan offensif»

Interrogé sur les raisons de cette élimination, Fabien Galthié tente de comprendre pourquoi : « J'ai travaillé avec beaucoup d'analystes sur le match. Un point... Un point c'est rien, mais un point, c'est tout. Quand vous rentrez 11 fois dans la zone de conclusion... C'était deux fois plus que l'objectif que nous nous étions fixés. Dans le dernier geste, sur des faits de matchs, ça n'a pas suffit. Nous sommes la seule équipe à s'être procurée autant de temps forts. Ça nous mène à un potentiel de marque de 37 points, on en a marqué que 28. Ça veut dire que tactiquement, on ne s'est pas trop trompés sur le plan offensif. »

«Sur un plan tactique, je reprendrais la même stratégie si c'était à refaire»