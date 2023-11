La FFR annonce la fin du silence de Fabien Galthié

Axel Cornic

La Coupe du monde 2023 est terminée depuis une semaine, le XV de France s’est fait éliminer depuis trois, mais on n’a toujours pas eu de sortie de la part de Fabien Galthié. Depuis le 15 octobre dernier, le sélectionneur du XV de France s’est emmuré dans le silence et les seules nouvelles que l’on a eues de lui, n’ont rien à voir avec le rugby.

Quoi qu’on en dise, avec les circonstances de la rencontre ou encore les interprétations d’arbitrage, la Coupe du monde 2023 est un échec pour le XV de France. Car les Bleus étaient attendus dans le dernier carré de la compétition et sortir dès la fin des phases de poules n’avait jamais été envisagé.

XV de France : Un joueur de Galthié jette un froid sur son avenir ! https://t.co/ahEgnfK4cH pic.twitter.com/O9uIH3hEem — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

« Il prend le temps de réfléchir, de digérer, d’analyser »

Peu à peu, le rugby français digère cet échec, mais on attend toujours le bilan d’un certain Fabien Galthié, qui ne s’est toujours pas exprimé. Ancien adjoint du sélectionneur du XV de France désormais au Stade Français, Laurent Labit a laissé entendre que cette prise de parole pourrait bientôt arriver. « Il prend le temps de réfléchir, de digérer, d’analyser. C’est le patron et il sortira pour s’expliquer dans la presse courant novembre » a confié l’ancien entraineur de l’attaque française.

« Une conférence de presse sera organisée pour la fin novembre »