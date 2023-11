XV de France - All Blacks : Nouvelle polémique sur la Coupe du Monde ?

Alexis Brunet

La Coupe du monde de rugby s'est officiellement terminée le 28 octobre dernier, par le sacre de l'Afrique du Sud. Les Springboks sont venus à bout de la Nouvelle-Zélande d'un petit point, 11-12. Les All Blacks sont donc tout de même arrivés en finale, alors que leurs conditions de séjour en France n'étaient pas optimales. Les partenaires de Sam Cane ont subi de nombreux désagréments, notamment avec leur hôtel.

Avant de recevoir les Jeux Olympiques en 2024, la France s'offrait une sorte de répétition générale, avec la Coupe du monde de rugby. Pour le XV de France, cela n'a pas été une réussite, car les joueurs de Fabien Galthié se sont fait éliminer de la compétition au niveau des quarts de finale, par l'Afrique du Sud, futur vainqueur. Mais pour ce qui est de l'organisation, et des conditions d'accueil, la France n'a pas été irréprochable aussi, loin de là.

Le séjour des All Blacks en France s'est mal passé

Le New Zealand Herald a dressé un bilan de l'aventure des All Blacks à la Coupe du monde, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière a été très mouvementée. Le journal néo-zélandais dénonce les conditions d'accueil des coéquipiers de Beauden Barrett dans leur hôtel en France. Le lieu d'hébergement à Créteil de la Nouvelle-Zélande était, selon les dires du quotidien, insalubre. Il n'y avait pas de climatisation dans les chambres, ni de salle de réunion, et la cuisine était très sale. Dans leur camp d'entraînement de Lyon, les All Blacks avaient eu aussi des problèmes. La piscine qui leur avait été promise n'était finalement qu'un bunker en béton, avec des détritus flottant dans l'eau.

Alarme à 3H du matin, et joueurs dormant dans les couloirs