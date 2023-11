XV de France : Galthié dévoile la recette miracle pour gagner

Jean de Teyssière

Le XV de France est passé à côté de son rêve lors de la Coupe du monde. Tout le monde voulait gagner ce trophée, qui fuit aux Français depuis la création du Mondial de rugby et malgré trois finales disputées. Mais Fabien Galthié garde tout de même espoir et a confiance en la nouvelle génération à venir. Si du moins elle respecte quelques règles.

La prise de parole de Fabien Galthié était attendue par beaucoup de fans de rugby. Elle a eu lieu ce mercredi, lors d'une conférence au cours de laquelle le sélectionneur du XV de France a abordé de nombreux sujets. S'il admet que cette élimination a été vécue comme un « deuil », il annonce un futur optimiste.

«Il faut que tous aient l'ambition de jouer en équipe de France»

Comment se relever d'une telle déception ? Fabien Galthié a commencé à répondre à cette question lors de la conférence de presse de ce mercredi : « C'est intéressant car on oublie les séquences passées. Je me souviens quand on a pris l'équipe de France en 2019. On me tapait sur l'épaule et on me disait bon courage car il manquait des joueurs à tel ou tel poste. En fait, on peut être surpris par les potentiels qu'il y a dans le rugby français. Il faut que tous les joueurs de Pro D2, de Top 14 et des centres de formations aient l'ambition de jouer en équipe de France. »

«Il faut venir chercher le maillot»