Top 14 : Retour en force de Dupont, Toulouse jubile

Les 19 000 spectateurs qui ont pris place au stade Ernest-Wallon se souviendront de cette 46ème minute de Toulouse-Perpignan. Car cette minute rimait avec le retour d'Antoine Dupont, quatre semaines après la terrible élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde (28-29). Le demi de mêlée a été chaudement ovationné à son entrée et est sorti victorieux de cette rencontre (43-34).

Antoine Dupont devait revenir fin novembre dans le groupe du Stade toulousain. Finalement, il a choisi de revenir deux semaines plus tôt, bien requinqué après une fin de Coupe du monde terrible. Et le demi de mêlée a même refoulé les pelouses du Top 14 ce samedi, participant à la victoire de son équipe face à Perpignan (43-34).

Ugo Mola voulait mettre Dupont en confiance

Avant le match, le manager du Stade toulousain, Ugo Mola, évoquait le retour des internationaux dans le groupe toulousain face à Perpignan, estimant qu'il fallait y aller doucement : « Le club est un sas où on doit écouter, être patient et surtout ne pas trop leur en demander au début. On essaye d’être une sorte de bulle permettant de les ressourcer, d’arriver dans un climat de confiance, où ils n’ont pas besoin de re prouver quoi que ce soit. »

Dupont ovationné à son entrée

Les mots d'Ugo Mola, le manager du Stade toulousain, ont été suivis des faits. À la 46ème minute de jeu, alors que le score était de 38-13, Antoine Dupont a donc fait son grand retour. Ovationné de longues secondes par le public d'Ernest-Wallon, le demi de mêlée a joué sans casque pendant plus d'une demi heure et a dû faire face aux vagues de Perpignan, qui a marqué 28 points en seconde période, privant par ailleurs le Stade toulousain du bonus offensif. Toulouse a remporté la rencontre 43-34 et se classe cinquième du Top 14.