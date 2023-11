Dupont prépare son retour après la déception

Jean de Teyssière

Passée la déception de l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud (28-29), l'heure est désormais à la reprise du Top 14 pour les joueurs du XV de France. Antoine Dupont fera ainsi son grand retour sur les terrains ce week-end, lui qui a décidé de revenir plus tôt que prévu.

Quatre semaines après la cruelle élimination face à l'Afrique du Sud (28-29), les joueurs du XV de France reprennent du service en club. Si quelques uns ont déjà repris, comme Maxime Lucu avec l'UBB la semaine dernière, les joueurs du Stade toulousain, Cyril Baille, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, François Cros et Thomas Ramos vont reprendre la compétition ce samedi. Tout comme le capitaine du XV de France et de Toulouse, Antoine Dupont.

«Ils n'ont pas besoin de re prouver quoi que ce soit»

Le manager du Stade toulousain, Ugo Mola, s'est expliqué en conférence de presse sur l'attitude à adopter quant à la reprise des internationaux, après une telle déception : « Le club est un sas où on doit écouter, être patient et surtout ne pas trop leur en demander au début. On essaye d’être une sorte de bulle permettant de les ressourcer, d’arriver dans un climat de confiance, où ils n’ont pas besoin de re prouver quoi que ce soit . »

Antoine Dupont avance sa date de reprise

Au départ, Antoine Dupont devait rejoindre ses coéquipiers fin novembre. Mais il a finalement choisi d'avancer sa date de reprise, bien requinqué après une escapade de plusieurs joueurs à Bali, en Indonésie, avec sa compagne. Le manager du Stade toulousain, Ugo Mola a accepté la demande d'Antoine Dupont, qui figurera sur le banc des remplaçants ce samedi après-midi face à Perpignan, en Top 14. Et la bonne nouvelle pour lui est que ses os du visage se sont reconsolidés : il ne portera donc pas de casque pour sa reprise.