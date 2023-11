XV de France : Galthié repart en guerre, une première bonne nouvelle

Axel Cornic

Après l’échec de la Coupe du monde 2023, Fabien Galthié va devoir lancer un nouveau cycle avec le XV de France, afin de rapidement tourner la page et surtout, viser le prochain Mondial en Australie dans quatre ans. Mais il y a plusieurs interrogations majeures, notamment en ce qui concerne la relation avec les clubs de Top 14, fournisseurs de joueurs.

C’est reparti pour quatre ans. Après l’énorme déception de l’élimination en quart de finale, le rugby français doit désormais regarder vers un avenir qui arrivera très vite, puisque le 2 février prochain aura lieu le premier match du Tournoi des 6 Nations 2024 avec un choc contre l’Irlande. Mais avec quels outils vont pouvoir travailler Fabien Galthié et son staff ?

« Je veux croire qu’on va continuer à marcher ensemble »

Car l’une des grandes questions est de savoir si les clubs de Top 14 continueront à mettre à disposition leurs internationaux comme cela a pu être fait ces quatre dernières années. « On marche tous ensemble » a tenu à rappeler le sélectionneur du XV de France, dans les colonnes du Midi Olympique . « Je veux d’ailleurs croire qu’on va continuer à marcher ensemble et que tout le monde a bien compris l’intérêt pour les deux institutions (Fédération et Ligue Nationale de Rugby) d’être associées dans les bons moments, et il y en a eu beaucoup ces dernières années, comme dans les plus difficiles. Cela s’appelle la solidarité ».

« Mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs et s’il y a beaucoup de Rochelais en équipe de France, c’est que je fais du bon boulot »