XV de France : Galthié se lâche sur l’Afrique du Sud

Favori pour remporter la Coupe du monde 2023 sur ses terres, le parcours du XV de France s’est finalement arrêté au stade des quarts de finale. Les Bleus se sont inclinés d’un petit point face à l'Afrique du Sud (28-29). Un échec sur lequel est revenu Fabien Galthié sur les ondes de RMC.

Un peu moins d’un mois après l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, Fabien Galthié s’est exprimé pour la première fois en conférence de presse mercredi. Ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a de nouveau pris la parole, cette fois-ci dans le Super Moscato Show sur RMC . L’occasion pour lui de revenir sur son échange avec Antoine Dupont après la défaite face à l’Afrique du Sud, au moment où le capitaine du XV de France s’apprêtait à se rendre en conférence de presse, critiquant au passage l’arbitrage de Ben O’Keefe.

«On a échoué, notre seul objectif était d’être champion du monde»

Fabien Galthié s’est également exprimé sur ce fameux match face aux Springboks . Il lui a notamment été demandé si le coaching de l’Afrique du Sud avait perturbé le XV de France : « Non, le coaching adverse ne nous a pas perturbé. Est-ce qu’on a été battu tactiquement? Si vous voulez. On a échoué, notre seul objectif était d’être champion du monde. On a perdu d’un point. Le rugby, c’est des copains et de l’amitié mais il y a un peu d’analyse à notre niveau… On s’est mis en position de marquer 37 points et eux 24 points. Ils ont été super efficaces . »

«Bravo à la meilleure équipe au monde»