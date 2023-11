XV de France : Galthié évoque sa victoire en Coupe du monde

Thomas Bourseau

Tout avait si bien commencé pour le XV de France avec une belle victoire en ouverture de Coupe du monde de rugby face aux All-Blacks (27-13). Et bien que la sélection tricolore ait échouée dans sa quête du Graal, le sélectionneur Fabien Galthié assure que dans la défaite, ses Bleus ont gagné sur un autre terrain.

Alors que le XV de France avait démarré sa Coupe du monde de rugby sur les chapeaux de roues en prenant le meilleur sur les All-Blacks (27-13) le 8 septembre dernier, on pouvait se laisser persuader que les hommes de Fabien Galthié auraient pu aller au bout de ce Mondial. Néanmoins, le parcours des Bleus s’est brusquement arrêté en quart de finale face à l’Afrique du Sud (28-29).

«Le premier chantier était de rassembler à nouveau derrière le XV de France»

Une élimination qui a beaucoup fait parler et notamment en raison de l’arbitrage de Ben O’Keefe. Invité à s’exprimer sur le Moscato Show, émission de RMC , le sélectionneur Fabien Galthié a tout d’abord tenu à souligner une victoire pour lui : la mobilisation nationale derrière le XV de France. « Je voudrais partager la douleur et la peine que nous avons vécu intensément. C’est comme une blessure, on est tellement monté en puissance ces 4 dernières années. On a été suivi, on a senti les amoureux du rugby se rassembler autour de nous. Il y a 4 ans, des institutions se battaient entre elles, l’équipe de France était en difficulté. Le premier chantier était de rassembler à nouveau derrière le XV de France et on a réussi. On a donné sans compter pendant 4 ans, le staff et les joueurs ».

«Cette équipe est entrée dans le coeur des Français»

Outre la mobilisation, Fabien Galthié a fortement apprécié le fait que son groupe soit parvenu à se faire une place dans le coeur non pas seulement des férus du sport, mais aussi des Français en général. « On était la 8e équipe du monde, on est remonté sur le podium et on y est resté jusqu'aux quarts de finale. Vous avez bien senti ce qu'il se passait. On sortait du cadre du rugby au fur et à mesure. Cette équipe est entrée dans le coeur des Français ».

«La douleur est toujours là, elle n'est pas partie»