XV de France : Galthié met les choses au clair pour son avenir

À la tête du XV de France depuis 2019, Fabien Galthié a vécu une énorme déception lors de la dernière Coupe du monde, avec l’élimination face à l’Afrique du Sud dès les quarts de finale. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2028, le sélectionneur des Bleus aurait pu penser à arrêter après cet échec, ce qui n’a pas été le cas.

Alors qu’il faisait partie des favoris de la dernière Coupe du monde, le XV de France n’est finalement pas allé plus loin que les quarts de finale. Les Bleus ont été stoppés dans leur élan par l’Afrique du Sud, vainqueur d’un petit point (28-29) et sacré champion du monde après son succès face à la Nouvelle-Zélande en finale. Un échec qui aurait pu mener à des changements au sein du XV de France.

Galthié n’a pas pensé à arrêter

Forcément, dans ces cas-là, c’est souvent l’entraîneur qui se retrouve en première ligne et en l'occurrence Fabien Galthié. Mais le sélectionneur du XV de France a été conforté dernièrement par sa direction. « Avec Jean-Marc Lhermet, avec qui on a travaillé le sujet, on n’a pas jugé Fabien Galthié sur un match. Et surtout pas sur un match perdu d’un point face aux champions du monde en titre et nouveaux champions du monde. On a jugé le travail de Fabien sur quatre mois et demi de travail et de collaboration en commun », a confié Florian Grill à RMC Sport .

«J'espère aller au bout de mon contrat»