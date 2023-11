Top 14 : L’UBB veut écœurer le Stade toulousain

Jean de Teyssière

Après presque deux mois de Coupe du monde, le Top 14 est en train de reprendre ses droits. Et les ambitions de certains surgissent. Nicolas Depoortere, centre de l'UBB et capitaine de l'équipe de France U20 qui a été championne du monde, souhaite vite profiter du nouveau cycle pour intégrer le XV de France et souhaite aussi voir l'UBB remporter le bouclier de Brennus cette année.

Le Stade toulousain a un prétendant assumé pour leur succéder. Vainqueur l'an dernier face à La Rochelle, Toulouse est l'équipe qui a remporté le plus de fois le championnat de France de rugby avec 22 sacres. Mais la concurrence va être féroce cette saison.

«Je vais essayer d'intégrer l'équipe de France prochainement»

La déception de la Coupe du monde 2023 dépassée, il faut maintenant que Fabien Galthié construise un XV de France compétitif pour les prochaines échéances. La nouvelle génération aura son rôle à jouer et le centre de l'UBB, Nicolas Depoortere en est conscient, comme rapporté par Rugbyrama : « C'est vraiment un objectif que je me suis mis en tête et je vais essayer d'intégrer l'équipe de France prochainement. Pourquoi pas dès le Tournoi des 6 Nations ? Ça va se jouer sur mes performances du week-end, à l'envie, à la mentalité, au profil. Je suis un peu plus grand que les deux autres (Costes et Gailleton, NLDR), on n'a pas le même style de jeu, on verra qui va plaire. Mon profil fait penser à Yannick Jauzion au niveau de la taille et du poids mais celui qui m'impressionne le plus, c'est Sonny Bill Williams. Il faisait vivre le ballon avec tout le temps des "offloads" (passes après-contact, NDLR), un style de jeu que j'aimerais bien mettre en place. Faire vivre le ballon, c'est le french flair aussi. »

«On va aller chercher le Brennus»