XV de France : Galthié lâche ses vérités sur le feuilleton Antoine Dupont

Presque un mois après l’élimination du XV de France de sa Coupe du monde, Fabien Galthié est sorti du silence pour aborder en long et en large les divers sujets chauds touchant à cette compétition. C’est notamment le cas avec la blessure d’Antoine Dupont, qui a été victime d’une fracture maxillo-zygomatique qui aurait pu mettre en péril la suite de son Mondial, lors du match de poule contre la Namibie (96-0).

Il a fallu du temps à Fabien Galthié pour prendre la parole. Après la conférence de presse qui a suivi l’élimination face à l’Afrique du Sud, le sélectionneur du XV de France avait pris des vacances pour totalement couper avec le rugby. Mais il est enfin de retour, puisque depuis quelques jours il fait la tournée des médias pour répondre aux questions sur la Coupe du monde 2023.

Au micro de RMC Sport , il est notamment revenu sur l’un des épisodes les plus marquant de la compétition : la blessure d’Antoine Dupont contre la Namibie en match de poule. Pour rappel, le capitaine du XV de France a risqué le forfait, avant de se faire opérer et revenir in extremis pour le quart de finale contre l’Afrique du Sud. « Pourquoi je l’ai fait jouer contre la Namibie ? On ne prévoit pas trop à l'avance, on attend de voir ce qu'il se passe » a confié Fabien Galthié.

