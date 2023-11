Coupe du monde de rugby : Il quitte les All Blacks et vide son sac

Arnaud De Kanel

Après avoir mené les All Blacks en finale de la Coupe du monde, perdue d'un petit point face à l'Afrique du Sud, Ian Foster a quitté son poste de sélectionneur. Le manager néo-zélandais a donc tiré le bilan de son aventure à la tête de la plus emblématique des sélections. Il dénonce notamment le manque de soutien à son égard.

L'aventure est terminée pour Ian Foster. La Coupe du monde de rugby marquait la fin du mandat de l'homme de 58 ans à la tête des All Blacks. En quatre ans, Foster est passé par toutes les émotions. De la déchéance à un rebond inattendu au Mondial, le Néo-Zélandais a tout connu. Il revient sur cette aventure assez particulière.

«Une immense déception de ne pas avoir franchi la ligne»

Dans la matinale de Newstalk ZB , un média néo-zélandais, Ian Foster est forcément revenu sur l'épisode de la Coupe du monde. « C'est une immense déception de ne pas avoir franchi la ligne. Nous avons concouru dans une Coupe du monde que tout le monde savait comme l'une des plus dures de tous les temps, et nous l'avons presque fait », a regretté Ian Foster. Il s'est montré beaucoup plus bavard concernant le traitement qui lui a été réservé.

«Une fois que j'ai eu le job, cela a toujours été soumis à certaines conditions»