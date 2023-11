Coupe du monde de rugby : Après le XV de France, les All Blacks s’en prennent à l’arbitrage

Arnaud De Kanel

L'arbitrage a été l'un des principaux sujets de débats lors de la dernière Coupe du monde de rugby. Habituellement, les joueurs et les staffs ne crient pas au scandale mais durant le Mondial, certains comme Antoine Dupont et d'autres membres du XV de France, étaient exaspérés par les décisions du corps arbitral. Désormais, c'est au tour des All Blacks de demander des comptes.

C'est un phénomène pour le moins inhabituel qui frappe le monde du rugby depuis la dernière Coupe du monde. Très peu contesté à l'accoutumée, l'arbitrage a été la la cible de nombreuses critiques pendant et après le Mondial. Juste après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud, Antoine Dupont avait pesté après Ben O'Keeffe. « Et vous, vous en avez pensé quoi, de l'arbitrage ? C'est bien d'avoir un avis extérieur... Il y a beaucoup de déception, de frustration mais il nous tarde de revoir les images. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais, dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir une pénalité. Quand on a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck... Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui », avait déclaré le capitaine du XV de France. Visiblement, il n'est pas le seul à avoir des choses à redire sur l'arbitrage.

Les All Blacks demandent des explications sur l'arbitrage de la finale

Défaits en finale par l'Afrique du Sud, les All Blacks estiment également avoir été désavantagés par l'arbitrage. Le carton rouge de Sam Cane très tôt dans la rencontre, l'essai refusé à Aaron Smith ou encore les quatre cartons jaunes reçus... La Nouvelle-Zélande n'a pas digéré les décisions de Wayne Barnes.

«Nous avons envoyé un certain nombre de dossiers à World Rugby»