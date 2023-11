Coupe du monde de Rugby : Le boss de L'Afrique du Sud craque complètement

Axel Cornic

Fraichement élu Champion du monde pour la deuxième fois consécutive, Rassie Erasmus ne semble pas avoir appris du passé. Le Directeur du rugby Sud-africain a en effet une nouvelle fois dérapé sur les réseaux sociaux, face à un journaliste de Rugby Pass dont il ne partage décidément pas le point de vue.

Entre Rassie Erasmus et les médias, ça n’a jamais été le grand amour. L’ancien troisième-ligne sud-africain a toujours été assez méfiant vis-à-vis des journalistes et cela été une nouvelle fois vérifié lors de cette Coupe du monde.

Erasmus, le sniper sud-africain

On a en effet vu le Directeur du rugby sud-africain se prendre le bec avec un journaliste en particulier : Ben White, qui travaille pour la version britannique de Rugby Pass . Et le titre des Springboks n’a en rien calmé les choses, puisque le journaliste a notamment expliqué que les doubles Champions du monde en titre ne sont pas « la meilleure équipe de tous les temps ». Il n’en fallait pas plus pour faire dégoupiller Erasmus.

« Grandis et regarde si tu as encore des cou***** »