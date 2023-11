Les stars de la Coupe du monde débarquent en Top 14, il tire la sonnette d’alarme

Axel Cornic

Comme après chaque Coupe du monde, un gros contingent de stars internationales va déferler sur le Top 14. C’est le cas au Racing 92 avec le capitaine des Champions du monde Siya Kolisi, ou encore du côté de la Section Paloise avec la légende néo-zélandaise Sam Whitelock. Mais est-ce vraiment une bonne chose ?

L’économie du Top 14 est la plus importante de la planète rugby et on ne compte plus les étrangers ayant marqué l’histoire de ce championnat. Dans un passé proche on peut notamment trouver Johnny Wilkinson ou encore Dan Carter, qui ont connu un énorme succès avec leurs clubs respectifs.

Kolisi ou encore Whitelock vont arriver en Top 14

Ça ne va pas s’arrêter, puisqu’avec la Coupe du monde 2023 qui s’est terminée, de nombreuses stars internationales vont débarquer. Du côté du Racing 92 on attend en effet avec impatience Siya Kolisi, qui a remporté le trophée Webb Ellis avec l’Afrique du Sud, mais également le jeune phénomène anglais Henry Arundell. Double Champion du monde et recordman de sélections avec les All Blacks, Sam Whitelocks va lui aussi débarquer en France, puisqu’il rejoindre bientôt son frère Luke à la Section Paloise.

« Ce n'est pas vital »