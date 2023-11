Coup de gueule d’Antoine Dupont, Fabien Galthié passe aux aveux

Thomas Bourseau

Antoine Dupont faisait son grand retour face à l’Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby (28-29) après sa fracture de la mâchoire. Sentant avoir été pénalisé par l’arbitrage du soir, Dupont avait vidé son sac en faisant part de ses impressions. Son sélectionneur Fabien Galthié est revenu sur le coup de gueule de son demi de mêlée.

De retour pour le 1/4 de finale perdu face à l’Afrique du Sud (28-29) après sa blessure à la mâchoire contractée en poules face à la Namibie, Antoine Dupont a témoigné des décisions arbitrales qu’il n’a pas apprécié de la part de Ben O’Keefe. Après l’élimination du XV de France de la Coupe du monde de rugby, le demi de mêlée lâchait le message suivant en conférence de presse. « Quand il y a une avancée de 60m, qu'on ralentit en ruck... c'est quand même facile à siffler. Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l’enjeu ».

«Je lui ai dit qu'il était libre de s’exprimer»

De passage sur les ondes de RMC ce jeudi pour le Super Moscato Show , Fabien Galthié a livré les coulisses de la sortie médiatique de la star du XV de France en expliquant notamment qu’elle était dans son droit bien qu’il ne faille pas faire un procès aux arbitres. « Antoine Dupont, après plusieurs minutes, on parle en conférence de presse. Je lui ai dit qu'il était libre de s'exprimer. Je comprends l'émotion. Je voudrais féliciter les joueurs. On a perdu un peu de notre potentiel dans ce rapport de force qui s'est vite tendu, dès la première décision. Ce qu'on a bien appris pendant 4 ans et demi, c'est qu'on accompagne l'arbitre dans ses décisions. On a poussé l'arbitre dans ses limites. On a perdu un peu de lucidité. Dès le début, il y a un sujet sur une action. On en a parlé à la mi-temps, ça a continué. On n'a pas le choix de s'adapter à l'arbitrage. Les arbitres travaillent bien. Le procès qu'on leur fait n'est pas juste. ».

«Dupont n'a pas eu de réussite»