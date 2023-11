XV de France : Epuisé, il va faire une longue pause avec le rugby

Axel Cornic

Véritable cadre du XV de France depuis plusieurs années, Grégory Alldritt a eu besoin de faire une grosse coupure avec le rugby après la Coupe du monde 2023, où les Bleus sont sortis en quart de finale. Il ne reprendra en effet le rugby qu’en janvier prochain avec le Stade Rochelais, où le coach Ronan O’Gara n’a pas hésité à lui accorder cette longue pause.

Les internationaux français reviennent au goutte à goutte en Top 14 et d’autres pourraient bientôt débarquer. Lors de la prochaine journée du championnat on pourrait en effet voire Damian Penaud, Matthieu Jalibert ou encore Antoine Dupont reprendre avec leurs clubs respectifs ! En ce qui concerne le capitaine du XV de France, il a repris les entrainements ce mardi.

« Les discussions sur l'éventualité de faire une pause de deux mois ont débuté avec mon manager, fin mai »

Il va toutefois falloir patienter avant de revoir Grégory Alldritt, qui a décidé avec le Stade Rochelais de ne reprendre qu’en janvier 2024. « Ce break, je l'ai en tête depuis un long moment. Depuis la Coupe du monde 2019 au Japon, j'ai beaucoup enchaîné, en ayant néanmoins la chance d'être peu blessé. Je touche du bois » a confié le troisième-ligne, dans un entretien accordé à L’Equipe . « L es discussions sur l'éventualité de faire une pause de deux mois après la Coupe du monde ont débuté avec mon manager Ronan O'Gara à la suite du titre en Coupe d'Europe (27-26 face au Leinster), fin mai ».

« L'idée était de pouvoir me régénérer physiquement »