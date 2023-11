«Il faut ouvrir les yeux», une star du XV de France veut en finir avec la polémique sur l’arbitrage

Axel Cornic

Titulaire lors du quart de finale de la Coupe du monde 2023, perdu sur le fil contre l’Afrique du Sud (28-29), Grégory Alldritt est enfin sorti du silence, Dans les colonnes de L’Equipe il revient sur plusieurs sujets chauds des derniers mois et notamment sur l’arbitrage, l’une des grandes polémiques de la compétition.

Jamais comme lors de cette Coupe du monde l’arbitrage n’a été au centre des débats. Il y a notamment eu Ben O’Keeffe, l’arbitre du quart de finale entre le XV de France et l’Afrique du Sud, qui a d’ailleurs été copieusement sifflé par le public du Stade de France lors de la demi-finale suivante.

« Il y a beaucoup d'actions qu'on aurait pu mieux gérer pour faire basculer le match en notre faveur »

Pour L’Equipe , Grégory Alldritt est revenu pour la première fois sur cette rencontre cruciale, qui a débouché sur l’élimination du XV de France. « C'est cruel. Ce match était difficile à regarder. J'ai essayé de voir ce qu'on aurait pu faire différemment. Il y a beaucoup d'actions qu'on aurait pu mieux gérer pour faire basculer le match en notre faveur. C'était important pour moi de comprendre, d'accepter et surtout de le digérer. J'ai mis mes émotions de côté » a expliqué le troisième-ligne français.

« Certaines décisions étaient limites, mais... »