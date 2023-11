Rugby : Les stars de la Coupe du monde débarquent en Top 14 !

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby s’est achevée il y a deux semaines et le rugby de club est donc de retour. Le Top 14, réputé pour être l’un des championnats les plus relevés de la planète, dispose des moyens financiers les plus importants du globe. Ainsi, une vingtaine de joueurs, et pas des moindres, ayant disputé le Mondial ont signé en faveur des clubs français. Les dirigeants s’en félicitent.

Le Top 14 est le championnat le plus riche au monde. Ainsi, avec la fin de la Coupe du monde, les clubs en ont profité pour recruter les plus grandes stars de l'ovalie, plus d'une vingtaine au total. Parmi-elles, Siya Kolisi, qui s'est engagé avec le Racing 92, ou encore Sam Whitelock avec Pau.

«C'est extrêmement positif pour le Top 14»

Et forcément, cela fait les affaires des dirigeants qui voient le championnat se renforcer de fort belle manière avec tous les enjeux financiers que cela représente. « C'est extrêmement positif pour le Top 14 parce que tous ces grands joueurs viennent densifier notre Championnat. C'est une bonne chose que ces arrivées de stars se fassent au compte-goutte, sur des joueurs ciblés. Depuis plusieurs saisons, le Top 14 travaille énormément sur sa formation, laisse beaucoup de temps de jeu accessible à ses jeunes talents, et intègre par des choix très ciblés, des stars mondiales. C'est génial, en termes d'expérience et d'expertise, que notre jeunesse française soit encadrée par des joueurs d'exception. C'est un bon équilibre », confie Sébastien Piqueronies, le coach de Pau, à L'Equipe . « Comme avec Dan Carter en 2015, l'arrivée de Siya Kolisi va influencer tout l'environnement du club. C'est une valorisation pour notre sport et pour le Top 14. Il peut transcender les autres, tirer tout le club vers le haut », ajoute de son côté Laurent Travers, le président du Racing 92. Preuve, s'il en fallait encore une, que notre Top 14 ne manque pas d'attractivité.

Les Mondialistes qui arrivent en Top 14

Bayonne : Lucas Paulos (Argentine), Luke Tagi (Fidji).

Bordeaux-Bègles : Adam Coleman (Australie, international tongien).

Clermont : Marcos Kremer (Argentine).

Lyon : Monty Ioane (Italie), Martin Page-Relo (Italie), Semi Radradra (Fidji).

Montpellier : Vano Karkadze (Géorgie).

Oyonnax : Rory Sutherland (Écosse).

Perpignan : Tommaso Allan (Italie), Pietro Ceccarelli (Italie), Marvin Orie (Afrique du Sud), Ignacio Ruiz (Argentine).

Racing 92 : Will Rowlands (Galles), Josua Tuisova (Fidji), Henry Arundell (Angleterre), Siya Kolisi (Afrique du Sud).

Stade Français : Tanginoa Halaifonua (Tonga), Joe Marchant (Angleterre).

Toulon : David Ribbans (Angleterre), Ben White (Écosse), Leicester Fainga'anuku (Nouvelle-Zélande).

Toulouse : Nepo Laulala (Nouvelle-Zélande).

Pau : Sam Whitelock (Nouvelle-Zélande).