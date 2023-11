Top 14 : Une star de la Coupe du Monde débarque, il raconte son transfert

Arnaud De Kanel

Champion du monde la semaine dernière avec l'Afrique du Sud, le capitaine des Springboks Siya Kolisi débarque en Top 14. Le troisième ligne de 32 ans a signé en faveur du Racing 92 et il est même arrivé à Paris ce lundi selon Jacky Lorenzetti. Le propriétaire du Racing raconte ce transfert retentissant.

C'est un événement considérable pour le Top 14. Déjà bien loti en matière de stars, le championnat de France va accueillir Siya Kolisi. Le capitaine des Springboks s'est engagé avec le Racing 92 comme son compatriote Trevor Nyakane. Jacky Lorenzetti, le propriétaire du club francilien, s'est livré sur la venue de « quelqu’un d’assez extraordinaire » comme il aime le qualifier.

«Siya Kolisi arrive au club ce lundi»

A deux semaines d'affronter le Stade Français dans le derby francilien, tout va pour le mieux au Racing 92. Vainqueur sur le fil du LOU (22-20), le Racing pointe à la deuxième place du Top 14 et pourra compter sur un renfort de poids lors des prochains matchs puisque Siya Kolisi s'est engagé en faveur des Racingmen . Jacky Lorenzetti a d'ailleurs annoncé l'arrivée de la star sud-africaine ce lundi. « Siya Kolisi arrive au club ce lundi et Trevor Nyakane ne va pas tarder. Il y aura un impact positif sur le groupe, je pense », a déclaré le propriétaire du Racing 92 au Midi-Olympique . Le franco-suisse se montre très élogieux au sujet de son nouveau joueur.

«C’est quelqu’un d’assez extraordinaire»