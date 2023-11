Accusé de racisme, un joueur du XV de France répond au gouvernement Macron

Axel Cornic

Accusé de violences à caractère raciste pou des événements remontant à 2020, Bastien Chalureau a beaucoup fait parler de lui lors de la dernière Coupe du monde, avec une polémique qui a largement dépassé les frontières du rugby. Dans les colonnes de L’Équipe il revient sur cette période compliquée, où il a notamment dû faire face à des pressions extérieures.

Le monde du rugby était au courant depuis 2020, mais certains ont semblé découvrir qu’à l’orée d’une Coupe du monde les problèmes judiciaires de Bastien Chalureau. Ce dernier a d’ailleurs dû faire une conférence de presse juste avant le début de la compétition, pour s’expliquer.

« J'ai commencé à le réaliser en découvrant des trentaines de menaces de mort sur ma messagerie Instagram »

Depuis, l’affaire s’est tassée et le 14 novembre dernier le deuxième-ligne de Montpellier est repassé devant la justice en appel et verra le verdict final tomber le 16 janvier prochain. En attendant, il a évoqué ce qu'il a traversé lors de cette polémique, dans un entretien accordé à L’Équipe . « J'ai commencé à le réaliser en découvrant des trentaines de menaces de mort sur ma messagerie Instagram. J'ai lu les trois premières, j'ai compris qu'il y avait un problème » a confié Bastien Chalureau. « Je suis allé voir le staff de l'équipe de France et les responsables de la communication et ils m'ont confirmé que ça partait en vrille ».

« J'ai trouvé hallucinant que des politiques s'occupent de dossiers comme ça »