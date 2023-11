Après la désillusion, les ovnis vont débarquer au XV de France !

Arnaud De Kanel

Eliminé en quart de finale de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud, le XV de France est tourné vers l'avenir. Romain Taofifenua a notamment pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale, tandis que d'autres joueurs ne seront peut-être plus là d'ici 2027. Fabien Galthié n'a pas de souci à se faire car il pourra s'appuyer sur un vivier phénoménal composé de plusieurs ovnis.

Le XV de France doit tourner la page de la terrible désillusion du mois dernier. Battu d'un point en quart de finale de la Coupe du monde disputée à domicile, la bande à Fabien Galthié a laissé filer la chance d'une vie. En 2027, plusieurs internationaux ne seront plus là. Pour le moment, Romain Taofifenua a été le seul à l'annoncer officiellement puisque Uini Atonio est revenu sur sa décision. Mais à toutes les lignes, il faudra du renouvellement. Fort heureusement, une génération dorée pousse derrière.

Du lourd débarque en deuxième ligne

Même s'il a renoncé à prendre sa retraite internationale ce jeudi, Uini Atonio ne représente pas l'avenir. Le poste de pilier droit pourrait rapidement devenir un problème pour Fabien Galthié. Dorian Aldegheri et Sipili Falatea ne se sont pas montrés très convaincants tandis que Thomas Laclayat et Demba Bamba restent dans le viseur du sélectionneur. Champion du monde U20, Zaccharie Affane pourrait profiter de toutes les tergiversations pour gagner sa place. Le premier ovni d'une longue liste. Au poste de deuxième ligne, le vivier français est extrêmement fourni malgré le départ de Romain Taofifenua. Bastien Chalureau ne représente pas non plus l'avenir mais deux ovnis toquent à la porte du XV de France. Le premier se nomme Emmanuel Meafou et il vient tout juste d'être naturalisé. Le second est champion du monde U20 et il s'agit de Posolo Tuilagi, l'ovni par excellence. Ils pourraient également permettre à Thibaud Flament de repasser en 4. Mais ce n'est pas fini...

Une jeunesse dorée

En effet, la formation française a sorti de sacrés produits ces dernières années. Parmi les ovnis qui pourraient débarquer prochainement et postuler pour 2027, on peut nommer Emilien Gailleton, Jordan Joseph, Marko Gazzotti, Baptiste Jauneau, Nicolas Depoortère, Paul Costes, Théo Attissogbé, Hugo Reus, Hugo Auradou et encore Kalvin Gourgues, tous âgés au maximum de 20 ans, à l'exception de Joseph (23 ans). Autant dire que le XV de France a encore de beaux jours devant lui. Reste à voir si Fabien Galthié arrivera à additionner cette somme de talents pour en faire le plus beau résultat possible en 2027.