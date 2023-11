XV de France : Galthié à l’origine d’un retournement de situation après la Coupe du monde

Thibault Morlain

Dans la foulée de l’élimination du XV de France face à l’Afrique du Sud en Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié faisait une grande annonce. En effet, le sélectionneur des Bleus avait annoncé la retraite internationale de deux joueurs : Uini Atonio et Romain Taofifenua. Mais voilà qu’on serait face à un énorme retournement de situation puisque le pilier droit de La Rochelle devrait à nouveau porter le maillot du XV de France.

Le XV de France rêvait de remporter la Coupe du monde de rugby, cela s’est finalement arrêté en quart de finale avec une défaite face à l’Afrique du Sud. Un revers qui marquait également la fin de l’aventure en Bleus de deux joueurs : Uini Atonio et Romain Taofifenua. En effet, après la rencontre, en conférence de presse, Fabien Galthié avait annoncé la retraite de ses deux protégés, expliquant : « Il y a deux joueurs qui arrêtent, ça c'est sûr. C'est Uini Atonio et Romain Taofifenua. Ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient ».

Dupont lâche le XV de France, une bonne nouvelle est annoncée https://t.co/0JVeuweOCq pic.twitter.com/TFKyMGEqml — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

« J'ai eu Fabien au téléphone… »

Si Romain Taofifenua a confirmé en personne qu’il arrêtait avec le XV de France, Uini Atonio n’avait toujours pas évoqué sa retraite internationale. Jusqu’à il y a quelques jours… En effet, en conférence de presse, le pilier droit de La Rochelle a révélé une discussion avec Fabien Galthié depuis la fin de la Coupe du monde : « J'ai eu Fabien au téléphone... Mais c'est privé. C'est entre lui et moi ». Relancé sur une tentative du sélectionneur du XV de France de le convaincre de revenir sur sa retraite internationale, Atonio a répondu : « Je ne sais pas. On verra bien ».

Atonio de retour avec le XV de France