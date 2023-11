XV de France : Dupont crie au scandale, Ntamack lui répond

Arnaud De Kanel

Très touché après la cruelle défaite du XV de France en quart de finale de la dernière Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29), Antoine Dupont avait fait part de son mécontentement auprès de l'arbitrage en conférence de presse. Le demi de mêlée des Bleus estimait que son équipe avait été lésée par les décisions de Ben O'Keeffe. Romain Ntamack a donné son point de vue sur la situation.

Antoine Dupont avait du mal à digérer. Face à la plus grande déception de sa carrière, le capitaine du XV de France avait remis en cause l'arbitrage de la rencontre face à l'Afrique du Sud. « Et vous, vous en avez pensé quoi, de l'arbitrage ? C'est bien d'avoir un avis extérieur... Il y a beaucoup de déception, de frustration mais il nous tarde de revoir les images. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais, dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir une pénalité. Quand on a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck... Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match. Mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui », pestait Antoine Dupont en conférence de presse. Des paroles qui ont beaucoup fait réagir et qui continuent encore de faire couler beaucoup d'encre. Pas un joueur du XV de France n'est pas interrogé sur le sujet depuis. Forfait pour la compétition, Romain Ntamack a également été invité à donné son avis.



«J'étais abasourdi»

Dans RTL Matin lundi dernier, l'ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain avait d'abord évoqué son ressenti après l'élimination cruelle de ses coéquipiers. « Je suis triste et déçu... D'autant plus que je côtoyais tous les garçons depuis quelques temps. Je ne pense pas qu'on méritait cette sortie dès les quarts, tout le monde nous voyait aller plus loin. Même à la fin du match je n'y croyais pas, j'étais abasourdi et j'ai juste essayé d'envoyer des messages à mes coéquipiers », avait confié Romain Ntamack. L'occasion également pour lui d'évoquer le sujet qui fâche, à savoir l'arbitrage.

«Je ne remets pas en cause l'arbitrage»