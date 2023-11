Le PSG veut prendre sa revanche, il va tout changer ?

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG va retrouver Newcastle en Ligue des Champions. Après la correction infligée par les Magpies au St-James' Park, les hommes de Luis Enrique vont tenter de prendre leur revanche au Parc des Princes. D'après David Ginola, le public parisien sera déterminant lors de cette rencontre.

«Il va falloir qu’il soit présent à des moments clés du match»

« Le 12e homme ce n’est pas juste une phrase toute faite dans le monde du football. Je l’ai vécu ici, au Parc des Princes, avec ce public. Il reste le même au fil des années, il prend conscience des difficultés rencontrées par son équipe. Il va falloir qu’il soit présent à des moments clés du match. Nous, on a connu ça dans le passé, dans des matches européens, des matches de championnat, dans les coupes nationales… Des matches durant lesquels on a senti véritablement ce public. Moi je regardais les Lutece Falco, je regardais la tribune Auteuil… Je voyais des gens et je jouais aussi pour eux. Je dirais même que je jouais principalement pour eux » , a déclaré David Ginola lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG.

«Dans des phases plus compliquées, le PSG aura besoin d’être poussé»